PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Sarri spacca Napoli, lezione a Garcia"

Spazio anche alla vittoria della Lazio, la prima in campionato: "Sarri spacca Napoli", evidenzia il quotidiano.

TuttoNapoli.net

"Inter, una fame del diavolo", si legge sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. I nerazzurri sfideranno la Fiorentina a San Siro nel pomeriggio, in caso di aggancio il derby dopo la sosta profuma già di scontro diretto. "Milan solo in vetta, operazione aggancio per un super derby", si legge sulla rosea. Spazio anche alla vittoria della Lazio, la prima in campionato: "Sarri spacca Napoli", evidenzia il quotidiano. "La Lazio fa male ai campioni, lezione a Garcia".

Non manca il riferimento alla Juventus e all'importanza che assume ora Dusan Vlahovic all'interno del progetto tecnico di Massimiliano Allegri. "Dal mercato ai gol, Juve ora è intoccabile". Il serbo dovrà dunque riprendersi dopo un anno di assestamento.