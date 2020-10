PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Scoppia il caso Napoli, sarà sconfitta 3-0 a tavolino"

Doppia apertura di prima pagina per La Gazzetta dello Sport, che in prima pagina titola: "Testa/Croce". "Testa", per Milan e Atalanta, al comando del campionato a punteggio pieno dopo le vittorie di ieri. Il Milan si è imposto con un netto 3 a 0 sullo Spezia grazie alla doppietta di uno scatenato Leao e alla rete di Theo Hernandez, mentre l'Atalanta è scesa in campo alle 12.30, regolando il Cagliari con un 5 a 2 che lascia ben poco spazio a recriminazioni.

"Croce" - Seconda apertura di giornata per il caos Juventus-Napoli. Bianconeri in campo da soli, con il Napoli bloccato dall'Asl Campania: sarà tre a zero a tavolino per la Juventus. Lega e Federcalcio: "Si doveva giocare, c'è un protocollo". La giornata di ieri è trascorsa a colpi di botta e risposta, senza che nessuno cedesse la propria posizione: ora gli strascichi di questo "non match" dureranno a lungo.

"Chiesa è fatta!" - Termina questa sera alle 20 il mercato ma le operazioni ancora da concludere sono tantissime. Tra queste spicca quella che porterà Federico Chiesa alla Juventus: l'esterno della Fiorentina in giornata diventerà un nuovo giocatore bianconero e ai viola andranno circa 50 milioni più 10 di bonus. Decisivi per sbloccare la trattativa gli addii di Rugani, De Sciglio e Douglas Costa, perfezionati ieri.