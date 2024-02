PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Scudetto, ci siamo! La coda del diavolo"

In taglio basso "La coda del diavolo" per la vittoria in rimonta del Milan con Pioli che azzecca i cambi ed accorcia in classifica.

"Scudetto, ci siamo", titola la Gazzetta dello Sport per l'attesissima sfida tra Inter e Juventus. In taglio basso "La coda del diavolo" per la vittoria in rimonta del Milan con Pioli che azzecca i cambi ed accorcia in classifica. Di seguito la prima pagina completa