PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Scudetto o scherzetto"

"Scudetto o scherzetto". Così titola oggi in prima pagina La Gazzetta dello Sport. Milan-Inter, derby mai visto: i nerazzurri con una vittoria si prendono la seconda stella, Pioli (all'ultima sfida) vuole rimandare la festa di Inzaghi.

Serie A - "Roma-Bologna come una finale". Tutto il bello di De Rossi e Motta, tecnici rivelazione della Serie A che si sfidano per un posto in Champions. Il futuro di Abraham e Zirkzee, i due riferimenti avanzati oggi alle 18.30.

Juventus - "La risalita sarà difficile e ci vorrà del tempo". Queste sono dichiarazioni rilasciate al quotidiano sportivo rosa da Del Piero. Intanto i bianconeri preparano la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio, in programma da domani sera. C'è da difendere il successo per 2-0 dell'andata.