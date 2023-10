PRIMA PAGINA - Gazzetta si esalta: "È vera Juve"

"È vera Juve" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Successo per 1-0 della Juventus di Max Allegri a San Siro contro il Milan.

TuttoNapoli.net

"È vera Juve" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Successo per 1-0 della Juventus di Max Allegri a San Siro contro il Milan. Decide un gol dell'ex, di Manuel Locatelli, su un tiro da fuori deviato da Krunic. Milan in 10 per oltre un'ora a causa dell'espulsione di Thiaw. I bianconeri sono a 2 punti dall'Inter capolista.

Serie A - "Re Lautaro. Mou altro rosso, salta i nerazzurri": l'Inter dopo la vittoria a Torino si gode il primato grazie al re dei bomber, Lautaro Martinez. Intanto l'ex José Mourinho è stato espulso nel finale di Roma-Monza e salterà il ritorno a San Siro, come l'anno scorso.