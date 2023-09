PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Spallettata azzurra"

Che cosa s'inventa il Ct per ripartire: Locatelli in regia, Zaniolo e Scalvini. E anche Frattesi...





TuttoNapoli.net

"Spallettata azzurra". Così titola oggi in apertura La Gazzetta dello Sport. Che cosa s'inventa il Ct per ripartire: Locatelli in regia, Zaniolo e Scalvini. E anche Frattesi...

Inter e Milan - "Gelo a San Siro". Zhang, Cardinale e un feeling mai nato. Niente pace in vista.

Germania - "Il calcio a picco". Cacciato il Ct Flick, c'è Nagelsmann in arrivo.