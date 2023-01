PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Spalletti e l'occasione maxi-fuga"

"Riparte lo scudetto". Così titola oggi in prima pagina La Gazzetta dello Sport, per parlare della Serie A che rincomincia dopo la lunga pausa per i Mondiali

"Riparte lo scudetto". Così titola oggi in prima pagina La Gazzetta dello Sport, per parlare della Serie A che rincomincia dopo la lunga pausa per i Mondiali in Qatar. Supersfida Inter-Napoli: Inzaghi si gioca già lo scudetto (con Lukaku), Spalletti l'occasione maxi-fuga.

Lazio - Parla il presidente Lotito: "Rateizzare le tasse non è stato un regalo. Stadi, troppe lentezze: serve un ente centrale".

Tottenham - Conte ha voglia di A: "Al Tottenham per costruire, non per vincere: o lo accetto o me ne vado".