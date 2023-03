PRIMA PAGINA - Gazzetta: “Spalletti e Napoli, avanti. Pronta la firma fino al 2025”

Nell'edizione odierna, la Gazzetta dello Sport apre con la sconfitta degli Azzurri contro l’Inghilterra

Nell'edizione odierna, la Gazzetta dello Sport apre con la sconfitta degli Azzurri contro l’Inghilterra: “Poca Italia. Nazionale dominata nel primo tempo. Poi la reazione, il primo gol di Retegui e l’assalto in 11 contro 10 non bastano”. Di spalla il Napoli: “Spalletti e Napoli, avanti. Pronta la firma fino al 2025”. Spazio anche al mercato dell’Inter: “C’è Orsolini nel mirino. Correa in partenza". In taglio alto la Juve: “Chiesa ha paura”.