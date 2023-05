PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Spalletti si allontana, dubbi sul progetto"

“Finali d’Italia”. Così titola in prima pagina La Gazzetta dello Sport

TuttoNapoli.net

“Finali d’Italia”. Così titola in prima pagina La Gazzetta dello Sport. Dopo l’Inter, che affronterà il Manchester City nell’ultimo atto della Champions League, in finale ci vanno anche Roma (in Europa League) e Fiorentina (in Conference League). Cade invece la Juventus, per 2-1 contro il Siviglia ai tempi supplementari.

Rummenigge - “La mia Inter può farcela”. Intervistato in esclusiva dal giornale, l’ex attaccante nerazzurro dichiara: “Lautaro ha tutto per far male al City”.

Napoli - “Spalletti, dubbi sul progetto: si allontana da Napoli”. Sempre più incerta la conferma del tecnico toscano, reduce dallo scudetto sulla panchina partenopea che mancava da 33 anni.