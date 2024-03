PRIMA PAGINA - Gazzetta su Inter-Napoli: "Passa lo Scudetto"

"Giroud lascia, Vlahovic raddoppia". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport

"Giroud lascia, Vlahovic raddoppia". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport sull'attaccante del Milan e quello della Juventus. Tra il secondo posto e il futuro dei nove: il francese vuole gli USA, Zirkzee in pole. Con l'Hellas Verona intanto tocca a Okafor. Il serbo torna contro il Genoa e parla con il club. Presto la firma oltre il 2026.

Inter-Napoli - Il quotidiano dedica questo titolo al big match della 29^ giornata di Serie A: "Passa lo Scudetto". Fra campionato e mercato è un periodo delicatissimo per i nerazzurri: il rinnovo di Lautaro Martinez slitta a fine stagione, si aspetta Zhang. Il posticipo di stasera è un po' visto anche come un passaggio di consegne.

Torino - C'è spazio nel taglio laterale della prima pagina per i granata con questo titolo: "Zapata + Vlasic, è Toro volante". La squadra di Ivan Juric, ancora squalificato e in tribuna, ha battuto nettamente 2-0 l'Udinese di Cioffi ed è salito all'11° posto a quota 41 punti. I friulani sono invece 14esimi a 27, a +3 sulla zona retrocessione occupata in questo momento da Frosinone, Sassuolo e Salernitana.