PRIMA PAGINA - Gazzetta su sentenza Juve: "Vittoria a metà"

“Vittoria a metà”. Così titola oggi La Gazzetta dello Sport, in riferimento ai 15 punti di penalizzazione che sono stati restituiti alla Juventus. La pena, però, sarà rivista in un nuovo processo e devono ancora aprirsi altri filoni che coinvolgono i bianconeri.

Europa - “Avanti Max, Roma Show”. Italiane protagoniste in Europa League: la Juventus pareggia per 1-1 in casa dello Sporting Lisbona e accede alle semifinali. Turno passato anche dalla Roma, che batte per 4-1 il Feyenoord ai tempi supplementari. Bene anche la Fiorentina in Conference League: superato il Lech Poznan col brivido.

Champions League - “C’è Pep sul derby”. Il tecnico del City Guardiola parla in vista della stracittadina di Champions tra Milan e Inter: “Non mi sorprende, l’Italia è in salute. Il Diavolo in Europa cambia il chip…”.