PRIMA PAGINA - Gazzetta sul dopo Mancini: "Duello d'Italia, ADL fa muro"

TuttoNapoli.net

"Duello d'Italia". Così titola in apertura oggi La Gazzetta dello Sport, parlando del prossimo ct della Nazionale. La Federazione vuole Spalletti, De Laurentiis fa muro. Il nodo è la clausola per liberare il tecnico: il presidente del Napoli non molla, ma la Figc va avanti e entro il weekend può dare l'incarico a Luciano. Mancini dice la sua: "Non sentivo più la fiducia".

Mercato - "Doppio sì". Inter Arnautovic: domani visite e firma. Sabato può esordire. Juve-Berardi: accordo col giocatore, ora palla al Sassuolo.

Milan - "Pioli inverte la rotta". Reinders, Loftus: subito largo ai nuovi.

Coppa Italia - "Un missile di Ilic lancia il Toro". Magia dal serbo con la Feralpisalò: Juric può sorridere. Avanti anche Sampdoria, Cremonese e Spezia.