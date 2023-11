PRIMA PAGINA - Gazzetta sulla Nazionale: "Portateci in Europa"

Chiesa e Barella i fari di Spalletti (e dello Scudetto)”, in relazione sia alla partita contro l’Ucraina che si giocherà a Leverkusen che a Juve-Inter

TuttoNapoli.net

In una giornata come quella di ieri, monopolizzata da Sinner - ribattezzato da La Gazzetta Sportiva come “Il ragazzo dei sogni” - c’è anche spazio per la spalla della Nazionale. La richiesta fatta dalla rosea è molto semplice: “Portateci in Europa” il titolo. “Chiesa e Barella i fari di Spalletti (e dello Scudetto)”, in relazione sia alla partita contro l’Ucraina che si giocherà a Leverkusen domani, ma anche a quella di settimana prossima fra Juventus e Inter.