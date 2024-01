PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Thriller Mazzarri. Rrahmani salva il Napoli tra i veleni"

"L'Inter è già super". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport dopo il 5-1 dei nerazzurri in casa del Monza

"L'Inter è già super". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport dopo il 5-1 dei nerazzurri in casa del Monza. Juventus momentaneamente a -5 e ora l'Arabia Saudita... Calhanoglu e Lautaro Martinez (a quota 18 reti) travolgono la squadra di Palladino. Inzaghi: "Carichi per la Supercoppa".

Napoli - "Thriller Mazzarri". Titola così nel taglio laterale della prima pagina la rosea sulla squadra azzurra, che ha battuto la Salernitana per 2-1 al Maradona. Rrahmani al 96' salva i partenopei (tra i veleni).

Juventus - C'è spazio nel taglio centrale della prima pagina per la squadra di Allegri con questo titolo: "Risposte bianconere". Tra il Sassuolo, martedì, e il mercato la Vecchia Singora punta sul Maxi-attacco e tratta con Henderson, centrocampista ex Liverpool ora all'Al Ettifaq che vuole tornare in Europa nel calcio che conta.

Milan-Roma - Spazio nel taglio laterale della prima pagina per il big match di giornale con il titolo seguente: "San Siro, a chi fai la grazia". Stefano Pioli e José Mourinho devono convincere rispettivamente Cardinale e i Friedkin a puntare su di loro anche la prossima stagione. La partita di oggi diventa fondamentale.