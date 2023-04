PRIMA PAGINA - Gazzetta titola: "Koulibaly per la Juve!"

TuttoNapoli.net

"La fiera del derby", si legge stamane in apertura su La Gazzetta dello Sport. Milan e Inter, è febbre Champions. Coppa piena di affari e milioni: è caccia ai biglietti, si va verso incassi record. Ma oggi in casa con il Lecce e a Empoli servono punti per il quarto posto.

L'anticipo - "Una magia da Toro", titola il quotidiano in taglio alto. Gol di Ilic, i granata fermano la fuga della Lazio di Sarri. Juric esulta: "Abbiamo giocato benissimo".

Juventus - Di spalla c'è spazio anche per i bianconeri: "Koulibaly per Max". Allegri tenta il colosso del Chelsea e sfida Spalletti.