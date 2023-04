TuttoNapoli.net

L'apertura è sull'Inter, poi su La Gazzetta dello Sport c'è spazio anche per Napoli e Milan: "Napoli e Milan, rabbia da Champions", si legge in taglio basso. Solo pari per le duellanti: Spalletti non sfonda il muro del Verona, Pioli rimonta a Bologna col riservista Pobega e attacca l'arbitro.