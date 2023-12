PRIMA PAGINA - Gazzetta titola: "Osimhen torna quarto"

TuttoNapoli.net

Prendo i punti e...scappo", questo il titolo che troviamo questa mattina sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport. L'Inter sogna il +4 sulla Juventus, ma c'è la trappola Sarri. Inzaghi con Lautaro e Thuram contro la Lazio per staccare Allegri. In taglio alto c'è spazio anche per il Torino, che ha battuto l'Empoli nell'anticipo di ieri: "Euro Zapata", scrive la rosea. Sempre Duvan e il Toro batte l'Empoli, terzo successo consecutivo in casa, Juric sale.

Milan col Monza, Osimhen rilancia il Napoli

Il Milan di Pioli deve blindare il posto nei primi quattro, alle 12.30 la sfida con il Monza. Riecco Leago con Giroud. E sul Napoli? Ecco il titolo della Rosea: "Osimhen torna quarto". Aggiungendo: "Potenza e magia, l'attaccante rilancia il Napoli con gol e assist".