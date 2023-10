PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Tonali ha scommesso sul Milan"

“Brivido Italia”, titola in prima pagina La Gazzetta dello Sport sulla nazionale, battuta dall’Inghilterra e che non può più sbagliare

TuttoNapoli.net

“Brivido Italia”, titola in prima pagina La Gazzetta dello Sport sulla nazionale, battuta dall’Inghilterra e che non può più sbagliare. Partenza sprint e Scamacca colpisce, ma c’è Bellingham: in gol Kane e Rashford. Decisive per gli azzurri a novembre le sfide con Macedonia del Nord e Ucraina.

“Tonali ha scommesso sul Milan”, si legge invece a proposito della vicenda scommesse. L'ammissione alla Procura FIGC del giocatore del Newcastle, interrogato anche a Torino: le puntate non avrebbero inciso sul risultato, Sandro rischia un anno di stop. Fagioli patteggia: 7 mesi più 5 di rieducazione.