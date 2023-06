PRIMA PAGINA - Gazzetta tra Milan, Juve e Inter: nessuna traccia del Napoli

“Intoccabile”. Con questo titolo si apre la prima pagina de La Gazzetta dello Sport, in merito alla corte che il Newcastle sta facendo a Nicolò Barella

“Intoccabile”. Con questo titolo si apre la prima pagina de La Gazzetta dello Sport, in merito alla corte che il Newcastle sta facendo a Nicolò Barella, pronto ad offrire 60 milioni all’Inter. Per i nerazzurri è incedibile. Il muro di Zhang all'assalto degli inglesi a Nicolò - si legge -. Blitz a Londra: no dal Chelsea ai prestiti di Lukaku e Koulibaly.

Milan - “E Tonali resiste”. Anche lui respinge tutti. È l’anima del Diavolo.

Berlusconi - “Che tifo per Silvio”. L'addio in Duomo di Milano. Tra bandiere del Milan e cori da stadio, la commozione dei suoi grandi campioni.

Juventus - “La Juve chiama Madrid per Odriozola e Vazquez”. Milik: ‘Io voglio restare’.

Italia - “Vai Zaniolo, tocca a te”. Torna in nazionale e con Immobile attacca la Spagna