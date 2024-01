PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Un'Inter perfetta, ma si può battere?"

TuttoNapoli.net

© foto di Pierpaolo Matrone

"Un'Inter perfetta, ma si può battere?". E' il quesito che si pone La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, in prima pagina, in merito alla finale di Supercoppa in programma domani sera in Arabia Saudita. Il Napoli sarà impegnato contro i nerazzurri, che vivono un gran periodo sia per risultati che per prestazioni.

Sul Milan

"Il coraggio del Diavolo". E' questo il titolo d'apertura de La Gazzetta dello Sport in merito a quanto accaduto ieri sera a Udine, tra i cori razzisti a Maignan (che se ne va) e il successo del Milan al 93' grazie alla rete di Okafor. "Mi urlavano scimmia. Questi ignoranti devono restare a casa", le parole del portiere rossonero.