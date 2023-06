PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Via Tonali, Milan su Lukaku e Frattesi"

"Via Tonali, Milan su Lukaku e Frattesi". Questo è il titolo principale della prima pagina di oggi de La Gazzetta dello Sport

"Via Tonali, Milan su Lukaku e Frattesi". Questo è il titolo principale della prima pagina di oggi de La Gazzetta dello Sport, con l'idolo milanista che va al Newcastle per cifre shock: 70 milioni al club e 48 al giocatore in 6 anni. I rossoneri preparano un doppio sgarbo all'Inter, anche Thuram è ad un passo.

Juventus - "La Juve sblocca Milinkovic". Rovella la chiave per chiudere (ma Lotito vuole 40 milioni).