PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Voglia di gol, Napoli e Inter danno il via. Vai Luciano!"

“Voglia di gol”, è il titolo con cui esordisce La Gazzetta dello Sport in vista della ripartenza della Serie A.

"Voglia di gol", è il titolo con cui esordisce La Gazzetta dello Sport in vista della ripartenza della Serie A. Il Napoli e l'Inter danno il via a un super campionato - si legge -. Campioni a Frosinone senza Kvara, ma arriva Gabri Veiga. Inzaghi, c'è subito l'esame Monza. Attesa per Pavard.

Nazionale - “Vai Luciano!”. Spalletti ct per rialzare l’Italia. Il 9 e il 12 settembre due sfide già decisive per l’Europeo.

Buffon - L'intervista: “Chiesa e Thuram ci divertiranno”.

Juventus - Parla Carnevali: “Scadenza non rispettata, Berardi resta qui”.