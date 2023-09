PRIMA PAGINA - Il Mattino apre con F. Cannavaro: "I miei primi 50 anni tra Napoli e Mondiale"

Per celebrare il compleanno di F. Cannavaro di questo mercoledì, lo storico ex difensore degli azzurri si è lasciato andare in un'intervista con il quotidiano

TuttoNapoli.net "I miei primi 50 anni tra Napoli e Mondiale": questo il titolo in primo piano su Il Mattino in edicola oggi. Per celebrare il compleanno di Fabio Cannavaro di questo mercoledì, lo storico ex difensore degli azzurri si è lasciato andare in un'intervista con il quotidiano partenopeo per parlare del passato indelebile con la maglia dell'Italia, fino ai ricordi memorabili con il suo Napoli. Un racconto da...Pallone d'Oro.