PRIMA PAGINA - Il Mattino apre con le parole di Mazzarri: "Il quarto posto è alla nostra portata"

© foto di baratto

Nell'edizione odierna, Il Mattino apre in prima pagina con le parole di Mazzarri: "Il quarto posto è alla nostra portata". Spazio anche alle dichiarazioni di De Laurentiis in conferenza stampa: "Dal mercato alla Lega: DeLa ne ha per tutti". Riportate anche le parole del patron azzurro su Zielinski: "Zielinski? Mi dispiace".