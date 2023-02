PRIMA PAGINA - Il Mattino apre con Osimhen: "Balla in maschera"

Il Napoli continua a volare. In attesa della sfida dell'Inter delle 12.30, i partenopei di Luciano Spalletti sono saliti a +18 in classifica.

"Balla in maschera". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de Il Mattino. Il Napoli continua a volare. In attesa della sfida dell'Inter delle 12.30, i partenopei di Luciano Spalletti sono saliti a +18 in classifica. La capolista ha battuto anche l'Empoli per 2-0: ha aperto le marcatura un autogol di Ismajli mentre il raddoppio è stato firmato dal solito Osimhen.