PRIMA PAGINA - Il Mattino: "Aria di ottavi per gli azzurri: arriva l'Union a quota zero"

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica spazio in prima pagina alla sfida di Champions di stasera tra Napoli e Union Berlino: "Aria di ottavi per gli azzurri: arriva l'Union a quota zero. Garcia: il Maradona torni nostro". Spazio anche agli scontri avvenuti tra le strade del centro di Napoli alla vigilia: "Guerriglia a Napoli tra i tifosi tedeschi e le forze dell'ordine".