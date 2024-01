Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica spazio al mercato del Napoli in prima pagina

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica spazio al mercato del Napoli in prima pagina: “C’è Traorè, Samardzic in bilico. L’ex Sassuolo per Mazzarri, sul tedesco è piombata la Juve”.