"Pari col Verona, i big solo nel finale in vista del Milan: +14 sulla Lazio".

Nell'edizione odierna Il Mattino dedica un ampio spazio in prima pagina alla sezione sportiva: "Chiodo Champions". Il quotidiano napoletano scrive: "Pari col Verona, i big solo nel finale in vista del Milan: +14 sulla Lazio. Traversa per Osi".