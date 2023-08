PRIMA PAGINA - Il Mattino: "Gabri Veiga, il Napoli non molla. ADL sicuro di risolvere i nodi"

"Gabri Veiga, il Napoli non molla. De Laurentiis sicuro di risolvere i nodi" scrive Il Mattino oggi in edicola

"Gabri Veiga, il Napoli non molla. De Laurentiis sicuro di risolvere i nodi" scrive Il Mattino oggi in edicola. "Siamo mediamente ottimisti", sussurrano in casa Napoli. "Sono solo incomprensioni". La trattative è troppo avanzata per poter saltare ma ovviamente vanno risolti i problemi sorti al momento della compilazione dei contratti.

Difficile immaginare un accordo oggi, nel giorno del centenario del Celta, la sensazione è che la nuova intesa, pur a portata di mano, rischi di slittare ancora.