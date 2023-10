PRIMA PAGINA - Il Mattino: "Garcia, seconda vita da duro"

"La trasformazione del tecnico: i rapporti con squadra e DeLa".

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dà spazio in prima pagina a un approfondimento su Rudi Garcia: "Garcia, seconda vita da duro. La trasformazione del tecnico: i rapporti con squadra e DeLa". In taglio basso spazio alle possilbile scelte di formazione per la sfida di Champions a Berlino degli azzurri: "Simeone lanciato verso Berlino. Chance a Ostigard".