PRIMA PAGINA - Il Mattino: "Geolier 2° tra contestazioni e veleno social. Napoli, carta Zielinski"

Una carta a sorpresa per gli azzurri, che rispolverano dopo qualche settimana il futuro partente Piotr Zielinski

"Napoli, voglia d'impresa. Carta Zielinski anti-Milan". Così in prima pagina Il Mattino di Napoli, che apre la sua edizione odierna con la sfida di questa sera a San Siro tra la squadra di Walter Mazzarri e i rossoneri di Stefano Pioli. Una carta a sorpresa per gli azzurri, che rispolverano dopo qualche settimana il futuro partente Piotr Zielinski, pronto a tornare titolare contro il Milan, nonostante la certezza dell'addio in estate. L'apertura è "vince Napoli" in merito al festival di Sanremo che s'è concluso con la vittoria di Angelina Mango e Geolier secondo "tra contestazioni e veleno social".