PRIMA PAGINA - Il Mattino: "Hamsik: 'Napoli nel mio cuore, una gioia così l'avevo sognata'"

Nell'edizione odierna Il Mattino dedica la sua sezione dedicata allo sport all'intervista a Marek Hamsik: "Napoli nel mio cuore, una gioia così l'avevo sognata". Il quotidiano napoletano scrive su Napoli-Salernitana: "Slittamento del derby a domenica, attesa per il via libera del Viminale. Spalletti: in campo senza fare calcoli".