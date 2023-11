PRIMA PAGINA - Il Mattino: "Il Napoli ritrova l'entusiasmo, sdoganata la parola scudetto"

"Mercoledì c'è l'Union, Osi sarà in tribuna".

Il Mattino, nell'edizione di oggi, dedica al Napoli la sezione in basso a sinistra della prima pagina. Gli azzurri arrivano dalla vittoria per 0-2 ottenuta in casa della Salernitana e mercoledì ospiteranno al Maradona l'Union Berlino: "Il Napoli ritrova l'entusiasmo, sdoganata la parola scudetto. Mercoledì c'è l'Union, Osi sarà in tribuna".