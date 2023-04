PRIMA PAGINA - Il Mattino: "In 10mila a Capodichino, festa scudetto è già iniziata"

"Napoli, la festa Scudetto è già iniziata" scrive Il Mattino in apertura quest'oggi. In 10mila a Capodichino dopo il trionfo di Torino contro la Juventus

"Napoli, la festa Scudetto è già iniziata" scrive Il Mattino in apertura quest'oggi. In 10mila a Capodichino dopo il trionfo di Torino contro la Juventus. Osi e Kvara scatenati. Sabato il derby con la Salernitana, poi domenica il primo match point Scudetto: se la Lazio non vince in casa dell'Inter, gli azzurri potranno ufficialmente tornare ad essere campioni d'Italia.