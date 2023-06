PRIMA PAGINA - Il Mattino in apertura: "Festa napoletana a casa Spalletti"

Grande festa per Luciano Spalletti. L'ex tecnico del Napoli, fresco campione d'Italia con la formazione azzurra, ha celebrato la conquista del titolo

Grande festa per Luciano Spalletti. L'ex tecnico del Napoli, fresco campione d'Italia con la formazione azzurra, ha celebrato la conquista del titolo nella sua tenuta in Toscana con tanti invitati, musica e allegria. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de Il Mattino: "Festa napoletana a casa Spalletti".