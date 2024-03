PRIMA PAGINA - Il Mattino: "In Ginocchio. Il no al razzismo, poi il crollo con l'Atalanta: addio Champions"

Nell'edizione odierna, Il Mattino apre in prima pagina parlando della sconfitta degli azzurri contro i bergamaschi: "In Ginocchio"

Nell'edizione odierna, Il Mattino apre in prima pagina parlando della sconfitta degli azzurri contro i bergamaschi: "In Ginocchio". Il sommario: "Il no al razzismo, poi il crollo con l'Atalanta (0-3): addio Champions". Spazio anche alla strigliata di Calzona: "La città merita rispetto".