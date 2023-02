PRIMA PAGINA - Il Mattino in taglio basso: "Spalletti, conta solo il presente"

Sfida casalinga questa sera per il Napoli capolista. Gli azzurri di Luciano Spalletti sfideranno al "Maradona" il fanalino di coda Cremonese

Sfida casalinga questa sera per il Napoli capolista. Gli azzurri di Luciano Spalletti sfideranno al "Maradona" il fanalino di coda Cremonese per cercare di allungare ulteriormente in vetta alla classifica del nostro campionato. Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione odierna de Il Mattino: "Spalletti, conta solo il presente: 'Ora battiamo la Cremonese'".