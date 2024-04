"Quattro gol in 13 minuti: il Napoli travolge il Monza, l'Europa non è lontana".

Nell'edizione di oggi, Il Mattino apre in prima pagina con il Napoli che torna a vincere, battendo il Monza 4-2: "In volo. Quattro gol in 13 minuti: il Napoli travolge il Monza, l'Europa non è lontana". Di spalla le dichiarazioni di Calzona nel post-partita: "Calzona non si accontenta: mai più come nei primi 45'".