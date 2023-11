PRIMA PAGINA - Il Mattino: "Jannik e Jack, vince l'Italia dei ragazzi dalla faccia pulita"

TuttoNapoli.net

"Una festa ancora". Questo il titolo dell'edizione odierna de Il Mattino dedicato alla Nazionale italiana. Dopo il successo casalingo contro la Macedonia del Nord gli azzurri scenderanno in campo domani sera a Leverkusen contro l'Ucraina in un match decisivo per la qualificazione al prossimo Europeo. Le due formazioni infatti sono appaiate al secondo posto nel raggruppamento alle spalle dell'Inghilterra con l'Italia in vantaggio negli scontri diretti. Poi un riferimento e Raspadori e Sinner: "Jannik e Jack, vince l'Italia dei ragazzi dalla faccia pulita".