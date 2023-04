PRIMA PAGINA - Il Mattino: "Juve si ricomincia, tolto (per ora) il -15"

"Juve, si ricomincia", l'apertura odierna del Mattino sulla decisione presa sul club bianconero

TuttoNapoli.net

"Juve, si ricomincia", l'apertura odierna del Mattino sulla decisione presa sul club bianconero. Nella giornata di ieri è stato accolto parzialmente il ricorso della società, il Collegio di Garanzia del Coni ha tolto momentaneamente il -15 e il processo sarà da rifare. La Juventus balza quindi al terzo posto, però rimangono le condanne, confermate, per Agnelli e i dirigenti coinvolti.

"Scudetto, Osimhen si ricarica a Capri" - Mister Spalletti conta sui gol del nigeriano per la super sfida di domenica sera con la Juventus a Torino. Nel frattempo Osimhen ha passato la giornata nella nota località mondana per motivi di piacere prima di tornare a lavorare sodo col Napoli in vista della gara contro la 'Signora'.