PRIMA PAGINA - Il Mattino: "L'Italia di Wembley dura solo un tempo"

"L'Italia di Wembley dura solo un tempo" scrive Il Mattino in prima pagina quest'oggi. Sconfitta per 3-1 per la Nazionale di Luciano Spalletti a Wembley contro l'Inghilterra. Illusorio il vantaggio iniziale siglato da Gianluca Scamacca. Rimonta inglese con la doppietta di Harry Kane (il primo su calcio di rigore) e il gol di Rashford nel mezzo.