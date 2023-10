"Fischietti di gioia per i cento anni degli arbitri a Napoli".

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica spazio al Napoli in prima pagina in taglio alto: "La scossa di DeLa: più concentrati per tornare grandi". Sempre in alto ancora calcio con l'evento in onore degli arbitri al Maschio Angioino: "Fischietti di gioia per i cento anni degli arbitri a Napoli".