PRIMA PAGINA - Il Mattino: "Lindstrom, il jolly modello Laudrup"

TuttoNapoli.net "Lindstrom, il jolly modello Laudrup". Questo il titolo che campeggia in taglio basso su Il Mattino in edicola oggi: il neo acquisto del Napoli fa tre ruoli in attacco. Proveniente dall'Eintracht Francoforte, l'accordo tra i tedeschi e gli azzurri si chiude con un prestito oneroso da 5 milioni di euro e un obbligo di riscatto fissato a 20 milioni. Per il calciatore danese contratto di cinque anni da 2.3 milioni di euro netti a stagione.