PRIMA PAGINA - Il Mattino: "Napoli, c'è la Supercoppa per la svolta"

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica spazio al Napoli in prima pagina: "Napoli, c'è la Supercoppa per la svolta. Alle 20 la semifinale a Riad con la Viola, Mazzarri: non commetteremo gli stessi errori". Nel box in basso il punto sul mercato azzurro con le parole del presidente: "Prenderò altri due giocatori". "Perez e Barak nel mirino".