PRIMA PAGINA - Il Mattino: "Napoli, i conti per l'Europa: l'attacco c'è, male la difesa"

Nell'edizione odierna, Il Mattino apre in prima pagina parlando della vittoria degli azzurri contro il Monza: "Napoli, i conti per l'Europa: l'attacco c'è, male la difesa". Spazio anche alla questione del nuovo stadio: "Stadio, DeLa insiste: Bagnoli unica soluzione". Un box è riservato alla promozione in Serie B della Juve Stabia: "La Juve Stabia va in B: notte della festa, riscatto a Castellammare".