PRIMA PAGINA - Il Mattino: "Napoli, l'entusiasmo non finisce mai"

Tra i più acclamati Victor Osimhen con cui il club partenopeo ha quasi chiuso la trattativa per il rinnovo.

TuttoNapoli.net

Arrivato ieri a Castel di Sangro per la seconda parte di ritiro precampionato, il Napoli ha trovato un pubblico da tutto esaurito come riporta l'edizione odierna de Il Mattino che scrive: "Napoli, l'entusiasmo non finisce mai".

Tra i più acclamati Victor Osimhen con cui il club partenopeo ha quasi chiuso la trattativa per il rinnovo.