Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica spazio in prima pagina alla visita di De Laurentiis a Castel Volturno: "Napoli, l'operazione serenità di DeLa". A centro pagina il caso scommesse scoppiato in Nazionale: "Bufera scommesse su Tonali e Zaniolo: via dalla Nazionale".