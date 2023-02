"Osi ci sarà, coppia d'oro con Kvara: via al sogno europeo".

Dopo la vittoria in trasferta contro il Sassuolo, Il Mattino si concentra sull'impegno in Champions League del Napoli, che affronterà l'Eintracht: "Napoli, missione Francoforte". Titola in quotidiano napoletano in prima pagina nell'edizione odierna. "Osi ci sarà, coppia d'oro con Kvara: via al sogno europeo".