PRIMA PAGINA - Il Mattino - "Natan, Lindstrom e Cajuste pronti per la Fiorentina"

"Cicciobello-Osimhen, arriva il bambolotto. Ma non è ufficiale". Così, in taglio alto, Il Mattino, che apre la sua edizione odierna con il 'caso' che ha infiammato Napoli nella giornata di ieri, quello del pupazzo-Osimhen. Un bambolotto che ricorda da vicino l'attaccante del Napoli, con indosso una maglia azzurra che ricorda proprio quella della squadra di De Laurentiis pronto ad entrare in commercio, ma il club smentisce qualsiasi tipo di coinvolgimento: "Noi non c'entriamo". E c'è il rischio causa.

"Natan, Lindstrom e Cajuste pronti per la Fiorentina" - Si avvicina anche il prossimo impegno per gli azzurri, in campo contro la Fiorentina ieri fermata sul pari in Conference League. Per Garcia pronto qualche cambio, con i nuovi Natan, Lindstrom e Cajuste che scalpitano per un ruolo da protagonisti.