PRIMA PAGINA - Il Mattino: "Osi avanza, Zielinski in castigo"

"Osi avanza, Zielinski in castigo", titola in prima pagina il quotidiano partenopeo Il Mattino in merito alla vittoria della Nigeria e l'esclusione del polacco

"Osi avanza, Zielinski in castigo", titola in prima pagina il quotidiano partenopeo Il Mattino in merito alla vittoria della Nigeria che vola in semifinale e l'esclusione dalla lista Champions del polacco. Di seguito la prima pagina completa: